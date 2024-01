Entrega de documento piloto do novo estatuto do Ceará é adiada para quarta-feira, 27

Este é o primeiro passo para o início do processo de mudança, que deve levar ainda alguns meses, sobretudo pela questão de ajustes de emendas. Em janeiro de 2024, os conselheiros — que somam 338 atualmente no Vovô — darão início às discussões sobre o documento piloto.

Com a conclusão da proposta da reforma do estatuto do Ceará nesta semana, a Comissão de Reforma do Estatuto do clube, comitê que esteve à frente da elaboração do documento, entregará uma versão piloto para o Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira, 27.

Após a entrega, o documento será apresentado aos 338 conselheiros do Ceará para período de debate e sugestões de emendas. Passado o momento de discussões e ajustes, a proposta final do estatuto será levado para aprovação em votação da Assembleia Geral do clube, formada por conselheiros e sócios-proprietários alvinegros.

Na última quarta-feira, 20, aconteceu uma apresentação informal da proposta do novo estatuto em almoço de fim de ano dos conselheiros. Para elaborar o documento, a Comissão contou com a participação de torcedores, que puderam enviar sugestões por meio de um site criado exclusivamente para este fim.

A mudança do estatuto do Ceará ganhou força após José Barreto Filho assumir a presidência do Conselho Deliberativo no início deste ano. Em seu discurso de posse, Barreto enfatizou a necessidade de aproximar os torcedores do clube, dando destaque para a questão do sócio-torcedor ter direito ao voto nas eleições da diretoria executiva — tema este que está presente na proposta do novo estatuto.



“O sócio-torcedor precisa ter direito a votar. Isso será feito através de um estudo e comparativos com outros clubes que tenham esse tipo de modalidade. Se o sócio tem a obrigação de pagar para ir ao estádio, ele também vai ter o direito de votar. Isso passará por uma comissão. Trazer o torcedor do Ceará para próximo do clube. O Ceará não vive sem seu torcedor, o Ceará pertence à sua torcida”, disse Barreto na época.



Profissionalização da diretoria executiva é outro tema da reforma do estatuto

Outro anseio por parte da torcida é a profissionalização da diretoria executiva, o que inclui remuneração e atividade exclusiva de dirigentes. No modelo atual, não existe remuneração de cargos da diretoria executiva, mas o tema foi incluído no documento da reforma do estatuto.