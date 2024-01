À procura de centroavante, Ceará sonda argentino Ramón Ábila, ex-Cruzeiro

Atacante Ramón Ábila comemora gol pelo Colón, da Argentina Crédito: Divulgação/Colón

Em reformulação para a temporada 2024, o Ceará procura um centrovante de peso para reforçar o setor ofensivo do elenco de Vagner Mancini. O Esportes O POVO apurou que o clube de Porangabuçu consultou o experiente argentino Ramón Ábila, ex-Cruzeiro e Boca Juniors-ARG, mas não avançou nas conversas e segue em busca de um nome no mercado da bola. O camisa 9 está no Colón, da Argentina, onde tem contrato até junho de 2025. Na primeira temporada pelo clube de Santa Fé, em 2022, disputou 45 jogos, marcou 13 gols e deu uma assistência. Neste ano, entrou em campo 39 vezes, balançou as redes em dez ocasiões e deu cinco passes para os companheiros marcarem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Alvinegro procurou o estafe de Ábila para entender a situação do jogador no mercado e averiguar a possibilidade de uma transferência. As tratativas não tiveram sequência até o momento, o que indica que o Vovô não deve formalizar proposta pelo atacante argentino.

