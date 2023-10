Presidente do Paysandu revela conversa com Nicolas, do Ceará: "Ele quer vir"

O mandatário do clube paraense disse que o jogador afirmou, em conversa telefônica, o desejo de atuar no Papão em 2024. O atacante tem contrato com o Vovô até o fim do próximo ano

A informação dita pelo presidente do Paysandu aconteceu durante entrevista ao jornal O Liberal, do Pará. Na ocasião, Ettinger também disse que tentou trazer Nicolas para o Papão ainda neste ano, mas que ele não poderia ser utilizado pelo clube por já ter disputado o Brasileirão por dois times diferentes — Goiás, na Série A, e Ceará, na Série B.

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, revelou que Nicolas, atualmente jogador do Ceará , afirmou durante uma conversa por telefone o desejo de atuar pelo Papão na próxima temporada. Vale ressaltar que o centroavante tem contrato vigente com o Alvinegro de Porangabuçu até o fim de 2024.

"A gente tentou trazer o Nicolas esse ano. O problema é que ele já tinha jogado Brasileirão e Copa do Brasil por dois times diferentes, então não íamos conseguir usar ele aqui. Mas o negócio já estava quase fechado, foi só por isso que ele não veio. Acho que ele pode se encaixar bem no nosso elenco do ano que vem. Falei por telefone com ele e ele quer vir", disse Ettinger.



O Esportes O POVO entrou em contato com o Ceará em busca de um posicionamento oficial do atleta, que por meio da assessoria do clube disse não ter nada a declarar. João Paulo, presidente do Vovô, enfatizou que nenhuma proposta oficial foi feita pelo Paysandu até o momento.



Passagem apagada pelo Ceará

Contratado sob a expectativa de suprir a saída de Vitor Gabriel, Nicolas não conseguiu corresponder dentro de campo com a camisa do Ceará em 2023. Apagado, o atacante marcou somente três gols em 25 jogos disputados e alternou entre momentos de titularidade e reserva.

No Paysandu, porém, o centroavante é querido pela torcida, sobretudo pelas boas atuações que acumulou durante 2019 e 2021, temporadas em que defendeu o Papão antes de se transferir para o Goiás. No Bicolor, foram 37 gols marcados em 103 partidas.