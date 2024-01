Arthur Cabral entra na mira do Olympique de Marselha, diz imprensa europeia

Diretoria do time do Sul da França enxerga o atacante brasileiro como uma alternativa em caso de saída de Vitinha ou Sarr nesta janela de transferências

De acordo com os veículos, a diretoria do time do Sul da França enxerga o atacante brasileiro como uma alternativa em caso de saída de Vitinha ou Sarr nesta janela de transferências. A negociação, no entanto, pode ser complicada, visto que o Benfica desembolsou 20 milhões de euros para comprar o atacante junto à Fiorentina, da Itália, na janela do meio do ano .

Revelado pelo Ceará , o atacante Arthur Cabral, do Benfica, entrou no radar do Olympique de Marselha, da França. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'La Tribune Olympienne', portal dedicado ao clube francês, e veiculada pelo Record, um dos principais jornais portugueses.

No time português, Arthur alterna entre o time titular e o banco de reservas e acumula três gols marcados em 18 jogos disputados.

Veja negócios envolvendo Arthur Cabral

Negociado pelo Ceará ao Palmeiras em 2018: R$ 5,5 milhões

Negociado pelo Palmeiras ao Basel em 2020: R$ 26,9 milhões (50% dos direitos pertencentes ao Ceará, recebendo 13,45 milhões)

Negociado pelo Basel a Fiorentina em 2022: R$ 90 milhões (30% de mais-valia entre Palmeiras e Ceará, recebendo cerca de R$ 6,8 milhões)

Negociado pela Fiorentina ao Benfica em 2023: R$ 107,8 milhões (2,15% do mecanismo de solidariedade da Fifa, recebendo cerca de R$ 2,3 milhões)

Carreira de Arthur Cabral

Revelado pelo Ceará em 2015, com 17 anos, Arthur Cabral ficou no clube até 2018, tendo participado de 81 partidas, com 29 gols marcados. Em 2019, iniciou a curta trajetória no Palmeiras, com apenas cinco duelos disputados, com um tento assinalado.

Negociado no mesmo ano com o Basel-SUI, ganhou notoriedade no cenário internacional, com 106 partidas jogadas, 65 gols marcados e 12 assistências. A passagem rendeu, inclusive, convocação para a Seleção Brasileira. Cabral permaneceu no clube suíço até a temporada 2021–2022, quando foi negociado com a Fiorentina.

Pelo clube italiano, foram 65 partidas, com 19 gols e três assistências, e dois vices-campeonatos: UEFA Conference League (2022–2023) e Copa da Itália (2022–2023).