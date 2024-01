Ceará esbarra em alta pedida e não avança por centroavante argentino Leandro Garate

O atleta defendeu o Unión Española, do Chile, nas últimas duas temporadas, onde anotou 33 gols em 71 jogos. O Vovô segue no mercado em busca do "9" para 2024

O Ceará tem buscado reforços no mercado sul-americano e um dos atletas sondados foi o centroavante Leandro Garate, do clube chileno Unión Española. Apesar do interesse alvinegro, as tratativas com o argentino de 30 anos não avançaram, sobretudo pela alta pedida financeira do jogador, conforme apurou o Esportes O POVO.

+ À procura de centroavante, Ceará sonda argentino Ramón Ábila, ex-Cruzeiro



Formado na base do River Plate-ARG, Garate tem vivido sua melhor fase futebolística atuando no Chile — liga que está disputando desde 2019. Nas últimas duas temporadas, o centroavante se firmou no Unión Española como um dos principais destaques da equipe. Oficialmente, o presidente do Ceará, João Paulo, negou o interesse no atleta.