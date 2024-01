Familiares e amigos se despedem de Dimas Filgueiras, ídolo do Ceará: "Legado muito grande"

O momento de despedida foi marcado por forte emoção. Presidente do Ceará, João Paulo Silva, e o ex-mandatário do clube, Evandro Leitão, estiveram presentes na cerimônia

O momento de despedida foi marcado por forte emoção. Vânia Filgueiras, filha de Dimas, não segurou as lágrimas ao relembrar momentos com o pai, que morreu aos 79 anos após falência múltipla de órgãos. Ex-jogador e treinador do Alvinegro, o Soldado Alvinegro lutava contra o Alzheimer desde 2015.

De luto, o futebol cearense se despediu de Dimas Filgueiras nesta sexta-feira, 22. Ícone da história do Ceará e respeitado por torcedores rivais, o Soldado Alvinegro foi exaltado e homenageado por familiares, amigos e personagens importantes da história do clube do Porangabuçu, como o atual presidente da equipe João Paulo Silva e o ex-mandatário Evandro Leitão (PT), deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alece), em velório realizado no início da tarde, na Aldeota.

Presidente do Ceará entre os anos 2008 e 2015, Evandro Leitão teve vários momentos de parceria com Dimas Filgueiras. Durante a sua gestão, convocou o Soldado para missões importantes do Alvinegro, como em 2010, quando assumiu como treinador, evitou o rebaixamento e levou o time à classificação inédita para a Sul-Americana, além de contribuições nos títulos estaduais de 2011, 2012 e 2013.

"Sempre foi uma pessoa muito presente, apesar do mundo do futebol tomar muito tempo. Somos fãs dele em todas as áreas. Ele era extremamente dedicado para dar o melhor para a gente, seja com tempo, experiência ou momentos. Ele tratava o Ceará como filho, mas nós temos a experiência de como é tê-lo como pai. Aos meus olhos, ele era perfeito, uma pessoa iluminada. Ele movia mundos para tornar os sonhos de várias pessoas reais."

Lia, outra filha do ex-treinador do Ceará, também exaltou o lado paterno de Dimas em meio à rotina agitada do futebol brasileiro.

"Falar do meu pai é muito difícil para mim. Eu não aceitei a doença (Alzheimer) no começo e, graças a Deus, tive tempo de reverter isso. Ele nunca fez nada para ele, a prioridade sempre foi a gente (família). Ele dizia: ‘Estou trabalhando demais porque vou dar a vocês o que não tive, estou um tempo fora, mas vou recompensar de alguma maneira’. Se não fosse a doença, ele estaria aqui muito bem, mas são os planos de Deus. A gente poder ter tido meu pai mais um mês em casa foi um privilégio. Ele precisava descansar, ele não sofreu na hora de ir. Por onde eu for, vou levar o nome dele, não só no meu nome, mas nas atitudes", comentou.

"Dimas é um grande ícone do Ceará. Era uma pessoa de muita energia, um grande alvinegro, sempre soube administrar as dificuldades. Foi um prazer muito grande da minha parte. É uma perda muito grande, o futebol cearense está de luto. Deixamos um abraço para toda a família."

Presente no velório, o atual presidente da Alece exaltou o lado humano de Dimas. "Um ser extremamente solidário, generoso. Ele ajudava muito os que mais precisavam, os mais humildes. Eu pude aprender um pouco com ele no futebol. Hoje é um momento de dor, mas também é um momento de ter a compreensão de que ele descansou. O Dimas deixou um legado muito grande para todos nós que gostamos do esporte", disse.

Despedida de Dimas Filgueiras: o realizador de sonhos

O atacante Romário, que subiu ao time profissional do Ceará com Dimas, se emocionou ao falar do ex-técnico e sogro - o jogador é casado com Vânia Filgueiras, filha do Soldado.

"Sou privilegiado por tudo que vivi com ele. Foi ele quem me revelou, foi quem me deu oportunidade de fazer com que eu realizasse meu sonho. Todo mundo sabe que foi através dele que consegui tudo isso. Como pessoa era fora do normal, o exemplo é Ceará e Fortaleza, que tem uma rivalidade muito grande e mesmo assim os torcedores do Fortaleza o respeitam muito. A história diz por si só. Vai deixar muita saudade", salientou o centroavante.



Estiveram presentes também no velório de Dimas Filgueiras o presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto Filho, os ex-jogadores João Marcos e Boiadeiro, funcionários do Ceará e torcedores.