Títulos e campanhas marcantes: confira a história de Dimas Filgueiras no Ceará

Dimas Filgueiras dedicou 46 anos de sua trajetória profissional ao Ceará Crédito: Divulgação/Ceará SC

Dimas Filgueiras, ex-jogador e ex-técnico do Ceará, faleceu aos 79 anos. O óbito foi confirmado pela família na manhã desta sexta-feira, 22. Um dos maiores ídolos da história do Vovô, Dimas ficou conhecido como Soldado Alvinegro e atuou no clube por 46 anos. Nesse período, participou de títulos e campanhas marcantes para a equipe. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1944, Dimas começou a sua carreira como jogador profissional no Botafogo-RJ. Ele se transferiu para o Fortaleza em 1971 e, após breve passagem, chegou ao Ceará no ano seguinte. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pelo clube de Porangabuçu, Dimas atuou como zagueiro e também na lateral-esquerda. Foram 133 jogos, com 67 vitórias, 32 empates e 34 derrotas. Ele anotou dois gols e conquistou os títulos do Campeonato Cearense de 1975 e 1976.

Dimas se aposentou dos gramados em 1976, mas seguiu no Ceará até 2018. No extenso recorte, ocupou diferentes cargos, como os de treinador, de membro da comissão técnica e de até vice-presidente. Com 514 jogos, é o técnico com mais aparições na história do Vovô: foram 250 vitórias, 156 empates e 108 derrotas. Leia mais Ex-presidente do Ceará, Evandro Leitão lamenta morte de Dimas Filgueiras

"Sinônimo do que é o Ceará Sporting Club": Alvinegro lamenta morte de Dimas Filgueiras Sobre o assunto Ex-presidente do Ceará, Evandro Leitão lamenta morte de Dimas Filgueiras

"Sinônimo do que é o Ceará Sporting Club": Alvinegro lamenta morte de Dimas Filgueiras O Alvinegro foi a única equipe treinada por Dimas, o que ocorreu ao longo de 41 passagens. Ele venceu os estaduais de 1989, 1996 e 2002. Além disso, fez parte das conquistas de 1990, 1992, 1993, 1998, 1999, 2011, 2012 e 2013. Em 1994, o Soldado Alvinegro comandou o time em uma campanha histórica na Copa do Brasil. O clube eliminou Campinense-PB na primeira fase e Palmeiras-SP nas oitavas, ainda sob o comando de Mario Fernandes. Com Dimas, superou o Internacional-RS nas quartas e o Linhares-ES na semifinal. A decisão ocorreu contra o Grêmio-RS. Após empate em 0 a 0 como mandante, o Ceará foi derrotado por 1 a 0 pelos sulistas na volta e ficou com o vice-campeonato. A colocação rendeu vaga na Copa Conmebol de 1995, primeira participação internacional da história alvinegra. Em 2010, Dimas assumiu o Ceará para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe, recém-promovida, estava caindo de rendimento após a pausa para a Copa do Mundo. Com o Soldado Alvinegro, o Vovô afastou quaisquer chances de rebaixamento e, ao terminar o torneio em 12º lugar, classificou-se pela primeira vez para a Copa Sul-Americana.

Play