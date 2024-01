Ídolos do Ceará, Mota e Sérgio Alves prestam homenagens a Dimas Filgueiras

Dimas, conhecido como Soldado Alvinegro, faleceu aos 79 anos. Em vídeos, ídolos do Ceará enalteceram legado do profissional

Ao longo de sua carreira no esporte, Dimas dedicou 46 anos ao Ceará, com 647 jogos e 13 títulos conquistados. Ele ocupou cargos como os de treinador, de membro da comissão técnica e até de vice-presidente. O profissional ficou conhecido como o Soldado Alvinegro.

Dimas Filgueiras, um dos maiores nomes da história do Ceará, faleceu aos 79 anos . O óbito ocorreu por falência múltipla de órgãos e foi confirmado pela família na manhã desta sexta-feira, 22. Os ex-jogadores Mota e Sérgio Alves, ídolos do Vovô, prestaram homenagens a Dimas em vídeos enviados ao O POVO .

Mota, ex-atacante do Vovô, destacou que Dimas foi um grande profissional como jogador, treinador e diretor de futebol, sendo um dos principais ídolos do futebol cearense.

“Confortar a família, meus sentimentos. Que todos estejam com Deus aí, que Deus conforte. A perda sempre é difícil. Dimas, um cara especial. Tive o prazer de trabalhar com ele e sempre vou ter boas recordações dele. Um grande abraço”, disse.

Sérgio Alves, ex-atacante alvinegro, enalteceu a história de Dimas, disse que é uma grande perda para o futebol brasileiro e afirmou que ele deixará “muitas saudades”.

“Vai com Deus meu amigo e meu mestre, Dimas Filgueiras. Trabalhar ao seu lado foi muito importante para mim. Tanto na minha vida pessoal como profissional. Cada conselho que você me deu eu guardei, me ajudaram a ser quem eu sou e a chegar onde eu cheguei”, relatou.

O velório de Dimas será aberto ao público e acontece nesta tarde de sexta, 22, indo até o período da noite. A missa de corpo presente, às 20 horas, será realizada com a presença restrita a familiares.