Fortaleza e Ferroviário lamentam falecimento de Dimas Filgueiras, ídolo do Ceará

Dimas Filgueiras comandando treinamento do Ceará Crédito: Igor de Melo

Aberto ao público, o velório de Dimas Filgueiras acontece ainda nesta sexta-feira, 22, às 12 horas. A missa de corpo presente, restrita aos familiares, está marcada para às 20 horas de hoje. Ambas serão realizadas na Funerária Ethernus, localizada na Rua Padre Valdevino, número 1688, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Veja as notas completas de Fortaleza e Ferroviário Fortaleza “O Fortaleza Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de Dimas Filgueiras, que deixa o futebol cearense com imensa dor e de luto aos 79 anos. Grande nome do futebol local, Dimas atuou como zagueiro e lateral esquerdo. Em 1971, chegou ao Fortaleza e defendeu o Manto Tricolor em 67 jogos, sendo 48 oficiais. No ano seguinte, começou a construir a sua história no Ceará e ficou marcado como atleta, técnico e diretor de futebol. O Leão do Pici se solidariza por toda a família e amigos pela partida do ex-técnico, desejando forças e conforto para todos diante dessa perda enorme e grande momento de dor.” Ferroviário

