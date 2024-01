Ex-presidente do Ceará, Evandro Leitão lamenta morte de Dimas Filgueiras

O ex-presidente do Vovô lamentou a morte de Dimas através de suas contas oficiais. Os dois foram companheiros no Ceará

“Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do ex-jogador e ex-treinador do Ceará Sporting Club, Dimas Filgueiras, nesta sexta-feira, 22. Dimas será sempre lembrado por sua contribuição e paixão pelo Alvinegro. Deixo meu abraço de carinho em seus familiares, amigos e admiradores. Que Deus o acolha!”, disse Evandro.

Dimas Filgueiras, conhecido como “Soldado Alvinegro”, faleceu no começo da manhã desta sexta-feira, 22, aos 79 anos . Momentos após a confirmação do óbito, o deputado estadual Evandro Leitão (PT), ex-presidente do Ceará, utilizou de suas contas oficiais para lamentar a morte do ídolo.

A causa do falecimento não foi confirmada até o momento, mas é de conhecimento que o Soldado Alvinegro lutava contra o Alzheimer desde os anos 2015/2016. Inclusive, no começo de 2018, quando deixou de vez o Ceará, Dimas passou a focar no tratamento contra a doença e chegou até a praticar caiaque para manter a saúde física e mental.

No site oficial, o Vovô publicou um texto de homenagem para Dimas, onde reconheceu toda a dedicação do ex-técnico. No decorrer do dia, o clube ainda soltará mais uma nota, além de divulgar dados e informações sobre velório.

“A bandeira que ele fez parte eterna de suas vestes se coloca a meio mastro, parecendo se curvar ao soldado quase como um sinal de reverência pelas batalhas em que foi defendida por ele. Camuflado em preto e branco, Dimas Filgueiras guerreou em todas as funções que pôde e, agora, só não parte para a eternidade, pois já o fazia no coração de todo torcedor do Ceará.

Atleta, treinador, acima de tudo, torcedor. Dimas se tornou um sinônimo do que é o Ceará Sporting Club. A virilidade e a seriedade que carregava em suas expressões e pareciam correr em suas veias o fizeram referência para todos que desejam ser grandes em Porangabuçu”, homenageou o clube.

Em 2021, torcida do Ceará homenageou Dimas Filgueiras com mosaico especial

No dia 12 de maio de 2021, durante a partida entre Ceará e Arsenal de Sarandí, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana, a torcida alvinegra preparou um mosaico especial para homenagear Dimas Filgueiras. Naquela época, o estádio ainda estava sem receber público em função da pandemia da Covid-19.

A homenagem ocorreu na véspera do aniversário de 77 anos do eterno “Soldado Alvinegro”. Na ocasião, todo o anel superior da parte central do Gigante da Boa Vista foi ocupado por um mosaico que levava o rosto e o nome de Dimas, que foi convidado para ver o desenho pessoalmente na arquibancada.