Presidente do Ceará exalta legado de Dimas Filgueiras em velório: "DNA muito alvinegro"

Presidente do Ceará, João Paulo Silva esteve presente no velório do ídolo do clube, Dimas Filgueiras, nesta sexta-feira, 22. O ex-jogador, treinador e uma das principais figuras da história do Alvinegro de Porangabuçu faleceu aos 79 anos após falência múltipla de órgãos. Ao Esportes O POVO, o mandatário prestou homenagem ao Soldado Alvinegro, destacando o grande DNA do clube que o ex-treinador carregava.



"Dimas foi um grande ícone do Ceará, um grande guerreiro. Aprendi muito com ele, apesar de quando entrei como diretor fiquei pouco tendo acompanhando ele como profissional do clube. Mas uma pessoa de muita energia, um DNA muito alvinegro. Sempre soube administrar as dificuldades com coerência e isso ele nos deixa como legado. Podemos aprender com ele a garra, a determinação. Foi um prazer, desde criança, ver o Dimas passando por várias funções dentro do clube, principalmente como treinador; e ganhando vários jogos, principalmente clássicos em que vibrava e nos dava emoção. Futebol cearense tá de luto", expressou o presidente do time.

Dimas Filgueiras lutava contra o Alzheimer desde os anos 2015/2016. Inclusive, no começo de 2018, quando deixou de vez o Ceará, Dimas passou a focar no tratamento contra a doença e chegou até a praticar caiaque para manter a saúde física e mental.