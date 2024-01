"Sinônimo do que é o Ceará Sporting Club": Alvinegro lamenta morte de Dimas Filgueiras

A confirmação do óbito foi anunciada nas primeiras luzes desta sexta-feira, 22 de dezembro, por meio das redes sociais de Vânia Filgueiras, filha do ícone do Vovô

Aos 79 anos, faleceu o emblemático “Soldado Alvinegro”, Dimas Filgueiras, ex-jogador e técnico do Ceará. A confirmação do óbito foi anunciada nas primeiras luzes desta sexta-feira, 22 de dezembro, por meio das redes sociais de Vânia Filgueiras, filha do ícone do Vovô. Em seu site oficial, o Ceará publicou uma mensagem de despedida, um lamento do falecimento de seu ídolo, intitulada como “O descanso eterno do Soldado Alvinegro".

O descanso do Soldado Alvinegro

"A bandeira que ele fez parte eterna de suas vestes se coloca a meio mastro, parecendo se curvar ao soldado quase como um sinal de reverência pelas batalhas em que foi defendida por ele. Camuflado em preto e branco, Dimas Filgueiras guerreou em todas as funções que pôde e, agora, só não parte para a eternidade, pois já o fazia no coração de todo torcedor do Ceará.

Atleta, treinador, acima de tudo, torcedor. Dimas se tornou um sinônimo do que é o Ceará Sporting Club. A virilidade e a seriedade que carregava em suas expressões e pareciam correr em suas veias o fizeram referência para todos que desejam ser grandes em Porangabussu.