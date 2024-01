Ceará acerta empréstimo do lateral-direito Raí Ramos, do São Paulo

Vínculo do defensor com o Alvinegro valerá até dezembro de 2024. Na temporada, foram 24 jogos e um gol

O Ceará acertou o empréstimo do lateral-direito Raí Ramos, vindo do São Paulo-SP, até dezembro de 2024. O jogador iniciou a temporada no Ituano-SP e transferiu-se para o Tricolor do Morumbi em março, tendo contrato válido até dezembro de 2025 com os paulistas. A informação foi veiculada pelo jornalista Venê Casagrande.

Raí Ramos disputou 24 jogos na temporada e marcou um gol. Foram 15 partidas pelo Ituano: 13 no Campeonato Paulista e duas na Copa do Brasil. No torneio nacional, enfrentou o Ceará na segunda fase. Os clubes empataram em 1 a 1 e, nos pênaltis, os paulistas avançaram.