Ceará visita o Avaí buscando dar fim em jejum de vitória na Série B

A reta final da competição tem sido melancólica para o clube cearense. Inconstante durante toda a Segundona, o Vovô desmoronou por completo nas últimas rodadas, sendo protagonista de atuações desastrosas. Em consequência, o Alvinegro estagnou na 11ª colocação da tabela, com 43 pontos, e se apegou ao discurso de terminar o certame com “honra”, fala que não tem sido reproduzida pelos jogadores em campo.

Vivendo um jejum de cinco jogos sem vitória, o Ceará entra em campo neste domingo, 22, para enfrentar o Avaí na Ressacada, às 18 horas, com o objetivo de pelo menos voltar a conquistar um triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro, torneio em que não briga por mais nada — não tem chance de rebaixamento e um percentual quase nulo de acesso à primeira divisão.

Nos três jogos recentes, inclusive, além de não vencer, o Ceará não marcou nenhum gol sequer, igualando assim a pior sequência do time em 2023 sem balançar as redes adversárias. Anteriormente, o Vovô viveu um jejum idêntico contra Sport, pela Copa do Nordeste, e Ponte Preta e Vitória, pela Série B, ainda no primeiro semestre do ano.

Não bastasse a dificuldade para fazer gol, o Alvinegro de Porangabuçu também encara seu maior jejum de vitórias no ano. São cinco jogos sem conseguir triunfar, o último foi há mais de um mês, no dia 6 de setembro, contra o Londrina, no estádio Presidente Vargas. Desde então, o Vovô acumulou três derrotas e dois empates, sendo um dos reveses uma goleada por 4 a 1 para o Novorizontino.

Se para o Ceará a partida não vale nada em questão de objetivo no campeonato, para o Avaí, comandado por Barroca, ex-Ceará, o clima é de decisão. O time catarinense, atual 15º colocado, tem somente dois pontos de diferença para a zona de rebaixamento, cenário que traz enorme pressão por uma vitória no domingo. Caso o Leão seja derrotado e os rivais vençam, a equipe terminará a rodada no Z-4.

Para os catarinenses, há uma ampla vantagem no histórico de confrontos como um elemento a se apegar. No retrospecto entre os dois clubes, o Ceará jamais conseguiu vencer o Avaí fora de casa em jogos válidos pela Série B. Em 12 partidas nesta condição, foram oito derrotas e quatro empates.

No embarque para Florianópolis, três novidades figuraram na delegação do Ceará: o zagueiro Luiz Otávio, o lateral-esquerdo Paulo Victor e o meio-campista Chay. Todos os três deixaram o departamento médico e serão opção para Vagner Mancini.