Ceará embarca para enfrentar Avaí com três novidades; saiba quem são

O Ceará embarcou para Florianópolis com quatro novidades entre os relacionados para enfrentar o Avaí, no domingo, 22, às 18 horas (de Brasília), no Estadáio da Ressacada. O zagueiro Luiz Otávio, o lateral-esquerdo Paulo Victor e o meio-campista Chay embarcaram rumo à Santa Catarina.

Os atletas estavam no departamento médico e desfalcaram o clube contra o Sampaio Corrêa. O goleiro Richard, por sua vez, era dúvida para o confronto devido uma virose, mas está recuperado e deve figurar no time titular contra o Avaí.

Para a partida, Vagner Mancini não terá o atacante Erick à disposição. O camisa 11 cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.