Erick desfalca Ceará contra Avaí por suspensão; veja substitutos

O atacante Erick desfalcará o Ceará no domingo, 22, às 18 horas (de Brasília), contra o Avaí, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 11 recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Sampaio Corrêa e cumprirá suspensão automática.

Apesar do protagonismo, o camisa 11 precisa lidar com as críticas da torcida desde a divulgação do pré-contrato assinado com o São Paulo para 2024. A revolta do torcedor se intensificou após o pênalti perdido contra a Bolívia Querida.

Sem marcar há quatro partidas, Erick vive seu 2° maior jejum de gols na temporada.