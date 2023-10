Ceará completa três jogos sem marcar e amarga jejum de vitórias de mais de um mês

O Ceará completou três jogos sem fazer gol no empate em 0 a 0 contra o Sampaio Corrêa na Arena Castelão. Na partida do último sábado, 14, o Vovô até teve a oportunidade de dar fim à sequência sem balançar as redes, mas Erick desperdiçou uma cobrança de pênalti. Ao todo, a equipe cearense finalizou 24 vezes no confronto.

Além dos jogos sem marcar, o time alvinegro não vence na Série B há mais de um mês.O último triunfo foi diante do Londrina, em 6 de setembro, no estádio Presidente Vargas.

Após não marcar contra Atlético-GO, CRB e Sampaio Corrêa, o Vovô impôs sua pior série sem gols nesta Série B e igualou a pior marca da temporada de 2023. A equipe cearense também não balançou as redes na sequência contra Sport, pela Copa do Nordeste, e Ponte Preta e Vitória, pela Série B.