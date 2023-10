Ceará: Cléber tem pena ampliada por doping e ficará fora dos gramados por mais 16 meses

O centroavante já cumpriu oito meses da punição inicial, restando assim mais 16 meses de suspensão. Diante da decisão, o jogador teve seu contrato suspenso com o Vovô e não treina no clube a partir desta quarta-feira, 18

O atacante Cléber, do Ceará, teve pena ampliada por doping para 24 meses após recurso julgado em 2ª instância pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e só poderá voltar a jogar profissionalmente no futebol em 2025. O jogador já havia cumprido oito meses da punição inicial e, por esse motivo, terá que ficar mais 16 meses afastado dos gramados.

Com a decisão, o centroavante foi afastado do Ceará e teve seu contrato suspenso, seguindo assim o mesmo protocolo anterior, quando o atleta cumpriu oito meses de punição — ou seja, não treinará no clube e nem receberá salário. Vale ressaltar que a decisão cabe recurso e que Cléber está sob assessoria jurídica particular.