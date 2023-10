Ceará nunca venceu Avaí fora de casa pela Série B; confira números

O Ceará tentará quebrar um tabu na partida diante do Avaí no próximo domingo, 22, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). O Alvinegro nunca venceu os catarinenses jogando fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em 12 partidas, foram oito derrotas e quatro empates.

Quando é observado o retrospecto geral fora de casa, o cenário apresenta triunfos do Vovô: em 16 partidas, foram duas vitórias, quatro empates e dez derrotas. Os resultados positivos aconteceram em confrontos válidos pela Série A. Em 2011, o Alvinegro bateu o clube catarinense por 2 a 1; em 2019, o resultado se repetiu.

O último duelo entre as equipes em Florianópolis, valendo pela Segundona, aconteceu em 2016. Na ocasião, o Avaí ganhou do Ceará por 4 a 2. Os gols catarinenses foram marcados por Jajá e William, que anotou três tentos. A equipe cearense descontou com Felipe e Bill.