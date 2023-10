Ricardinho aceita proposta e será o assessor de futebol do Ceará em 2024

A função é totalmente nova dentro do Ceará e fará parte da composição do departamento de futebol. Entre os exercícios que irá desempenhar, Ricardinho será um importante elo de intermédio entre a comissão técnica, jogadores e diretoria — incluindo também o executivo e coordenador.

Ricardinho , ídolo do Ceará como jogador, aceitou retornar para o clube em um desafio diferente. Após conversas com a diretoria do Vovô, o profissional de 37 anos optou por encerrar a carreira de atleta e assumir o cargo de assessor de futebol do time de Porangabuçu. A informação é de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN .

Ricardinho precisou de alguns dias para tomar a decisão, tendo em vista a vontade que tinha de seguir atuando profissionalmente como jogador. Em 2023, o ex-meia defendeu o Paysandu e o Floresta, ambos clubes que disputaram a Série C do Brasileiro.

A última vez que atuou pelo Ceará como atleta foi em 2020. No Vovô, Ricardinho somou oito temporadas e virou ídolo do clube. Em títulos, conquistou duas Copas do Nordeste e quatro Campeonatos Cearenses. O ex-camisa 8 participou, também, da campanha de 2017 que culminou no acesso do Alvinegro à Série A.

A diretoria do Ceará, em processo de reformulação completa do departamento de futebol e do executivo, viu com bons olhos a chegada de Ricardinho para desempenhar função administrativa no clube. A liderança do ex-jogador e sua boa capacidade de convívio foram quesitos diferenciais.