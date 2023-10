Ceará vai solicitar mudança do local da partida contra o Mirassol para o PV

A CBF marcou, inicialmente, o duelo para a Arena Castelão. Mas, para diminuir os gastos, o Vovô vai pedir a alteração do local. A bola rola no dia 12 de novembro, às 15h45min

Marcado inicialmente para a Arena Castelão, partida entre Ceará e Mirassol, válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, pode ser realizada no Estádio Presidente Vargas. O Alvinegro de Porangabuçu vai solicitar junto a CBF a alteração do local do confronto para a praça esportiva do bairro Benfica, apurou o Esportes O POVO.

Ao detalhar a tabela do duelo, a CBF escolheu a Arena Castelão como palco e marcou a partida para o dia 12 de novembro (domingo), às 15h45. Entretanto, para diminuir os gastos com logística e evitar novos prejuízos - Vovô teve um saldo negativo de R$ 170 mil nos jogos contra Atlético-GO e Sampaio Corrêa -, o clube vai pedir a mudança para o PV.