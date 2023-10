Ceará avalia utilizar o PV contra Mirassol e Juventude; duelo contra Sport será no Castelão

A diretoria do Ceará estuda a possibilidade de utilizar o Estádio Presidente Vargas contra o Mirassol e o Juventude para minimizar os gastos com logística. Contra Atlético-GO e Sampaio Corrêa, o clube teve prejuízo de mais de R$ 170 mil, com o baixo público registrado, em virtude da campanha desastrosa na 2ª divisão.

A partida contra o Sport, válida pela 34ª rodada pela Série B do Campeonato Brasileiro, será realizada na Arena Castelão, devido à rivalidade entre as torcidas. Na final da Copa do Nordeste deste ano, por exemplo, torcedores alvinegros e rubro-negros entraram em conflito dentro do estádio.

Os duelos contra Sport, Mirassol e Juventude correspondem as últimas partidas como mandante do Ceará na temporada. Em 2023, foram 27 partidas em solo cearense, com 17 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.