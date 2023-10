Erick perde pênalti, Ceará só empata com Sampaio e segue estacionado na Série B

O Ceará de Vagner Mancini teve mais uma atuação de pouca inspiração ofensiva. Atuando na Arena Castelão na noite deste sábado, 14, empatou sem gols com o Sampaio Corrêa e seguiu estacionado na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, ocupando a 11ª colocação, com 43 pontos.

A equipe alvinegra até dominou o confronto, devido à fragilidade apresentada pelo Sampaio Corrêa, criou algumas oportunidades no campo de ataque, mas não conseguiu concluir em gol. Diante da Bolívia Querida, Mancini manteve quatro atacantes no time titular, com Erick e Chrystian Barletta tendo liberdade posicional, podendo flutuar e ocupar mais de uma zona no campo de ataque, enquanto Janderson, na esquerda, e Cléber, centralizado, tinham posições fixas.

O time cearense teve oportunidade com Cléber, aos 11 minutos, e com Barletta, aos 21, mas pararam no golerio Luiz Daniel. Janderson, aos 27, arriscou de fora da área, mas mandou à direita do arqueiro.