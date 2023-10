Ceará perde para Atlético-GO no Castelão e vê distância para o G4 aumentar

A derrota foi marcada por protestos durante e depois da partida . Em determinado momento do jogo, um grupo de torcedores alvinegros virou de costas para o campo. Vaias e xingamentos foram registrados nas arquibancadas e direcionados principalmente ao elenco e ao presidente do clube, João Paulo Silva.

O Ceará perdeu para o Atlético-GO por 1 a 0 neste domingo, 1°, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Luiz Fernando marcou o gol da vitória do Dragão.

Antes mesmo de a partida terminar, vários torcedores começaram a deixar o estádio. Depois do jogo, um grupo de alvinegros se direcionou até o local de saída dos jogadores, no estacionamento do Castelão.



"Time sem vergonha", gritaram os torcedores, além de xingamentos direcionados ao presidente do clube. Em outro momento, o grupo protestou da seguinte forma: "Não é mole não, tem que ter raça para jogar no meu Vozão".

Com a derrota, o Alvinegro de Porangabuçu viu a distância para o G4 aumentar para 11 pontos. O time de Vagner Mancini ocupa a 11ª colocação, com 42.

A equipe cearense volta a campo na sexta-feira, 6, às 21h30min (de Brasília), contra o CRB. O duelo será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Ceará x Atlético-GO: o jogo

Ceará e Atlético-GO protagonizaram uma partida burocrática no 1° tempo. Necessitando da vitória e atuando em casa, Vagner Mancini colocou quatro atacantes como titulares, com Erick tendo liberdade posicional, podendo ocupar as três zonas do setor ofensivo: esquerda, centro e direita. Janderson, Saulo Mineiro e Nicolas completavam o quarteto de ataque, que pouquíssimo produziu durante 45 minutos de confronto.