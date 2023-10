Ceará: Mancini não assegura permanência de todos os jogadores com contrato para 2024

"Não é porque o cara tem contrato com o Ceará que ele já está certo de que vai ficar (para 2024). Eu tenho que avaliar o que aconteceu ao longo do ano. Mesmo se tiver contrato e o ano não foi bom, ele não está seguro para 2024. Outros atletas que vencem o contrato e nos interessam, talvez haja um pedido de renovação. A avaliação está sendo feita jogo a jogo por comportamento e conceitos", comentou.

O técnico Vagner Mancini, do Ceará, concedeu entrevista coletiva após o empate sem gols com o Sampaio Corrêa , neste sábado, 14, e falou sobre a montagem do elenco alvinegro para 2024. Durante sua fala, ele afirmou que uma avaliação está sendo feita jogo a jogo e admitiu que nem todos os jogadores com contrato para a próxima temporada estão assegurados de permanecer no clube.

Em outro momento da coletiva, o comandante do Vovô revelou que o elenco firmou um acordo para comemorar um gol com o treinador visando mostrar que "não há nenhum tipo de racha". Mancini também relatou como é seu dia a dia com o grupo de atletas.

"Foi uma equipe que brigou os 90 minutos, se joga bem ou mal é outra questão, faz parte do futebol. Havia um acordo que, se fizesse o gol, todo mundo ia se abraçar junto com o treinador para mostrar que não há nenhum tipo de racha. O que há é verdade sendo dita para cada um diariamente, não estou lá (Porangabuçu) para agradar A, B ou C. Se tiver que chamar atenção, eu chamo. Se tiver que elogiar, elogio também. Sou um cara muito sincero, olho no olho. Pode ser que alguns atletas tenham se chateado com isso."

Com apenas sete jogos à frente do Ceará, o técnico reconheceu que é difícil mudar o estilo de jogo com pouco tempo e comentou que deseja entregar ao torcedor alvinegro um bom futebol para o time encerrar sua participação na Série B com "dignidade".

"Estou tentando buscar jogadores que se encaixem na minha filosofia de jogo: equipes que jogam em alta velocidade. Para isso, preciso de bons passadores. Estou tentando dar, para o torcedor do Ceará, um pouco de prazer. Eu quero um bom futebol. O Ceará precisa melhorar. Temos seis jogos até o fim do ano para tentar se revigorar na competição e terminar com dignidade", disse.