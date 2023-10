Ceará teve prejuízo de R$ 170 mil nas duas últimas partidas como mandante pela Série B

As principais despesas alvinegras incluem aluguel do campo, alimentação (camarotes, seguranças e arbitragem), arbitragem, auxiliares e fiscais, locação de estrutura, iluminação e placas, entre outros

Diante do Atlético-GO e do Sampaio Corrêa, o Ceará registrou seus piores públicos atuando na Arena Castelão pela Série B do Campeonato Brasileiro. O afastamento do torcedor do estádio acontece devido a pífia campanha apresentada pelo time durante a disputa da 2ª divisão, chegando na reta final sem ter chances de acessos, e afeta principalmente os cofres do clube: foram mais de R$ 170 mil de prejuízo nos últimos dois confrontos.

Na derrota para o Atlético-GO, no dia 1° de outubro, 11.145 torcedores estiveram presentes na Arena Castelão. A arrecadação alvinegra foi de R$ 90.868,00, enquanto a despesa foi de R$ 177.663,78. Ou seja, contra o Dragão, o clube teve R$ 86.795,78 de prejuízo por mandar a partida no principal palco desportivo do estado.

Contra o Sampaio Corrêa neste sábado, 15, 6.386 alvinegros acompanharam o empate sem gols, com direito ao atacante Erick desperdiçando pênalti. A arrecadação com ingressos foi de R$ 49.125,00. Foram registrados R$ 134.984,20 em despesas, com o Ceará tendo 85.859,20 de prejuízo.