Mancini pede paciência com João Paulo e o elogia: "Está todos os dias dentro do clube"

Pedido foi feito em entrevista coletiva após o empate sem gols do Ceará com o Sampaio Corrêa. Presidente do Vovô vem promovendo reformulação na diretoria

O técnico Vagner Mancini concedeu entrevista coletiva após o empate sem gols do Ceará com o Sampaio Corrêa, na noite deste sábado, 14, pela Série B. Na ocasião, o treinador alvinegro pediu para o torcedor ter "um pouco" de paciência com o presidente João Paulo Silva e o elogiou.

"Eu peço um pouco de paciência também neste sentido. O João Paulo é um cara extraordinário que tem tentado, dentro das condições, oferecer o melhor para o clube. Erros todos nós temos, mas vamos dar um pouco de crédito. Tive a oportunidade de conversar com ele por um tempo e estou vendo que as intenções dele são as melhores possíveis. É um presidente que está todos os dias dentro do clube, nunca vi isso em nenhum clube dos quais passei sendo atleta ou técnico", disse.