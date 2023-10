Ceará atinge maior sequência de jogos sem vitória na Série B 2023

Último triunfo da equipe de Porangabuçu no torneio ocorreu no dia 6 de setembro, quando bateu o Londrina por 3 a 1

O Ceará voltou a tropeçar na Série B na noite deste sábado, 14. Diante do Sampaio Corrêa, o time alvinegro não conseguiu sair do zero e empatou sem gols pela 32ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o Vovô atingiu a maior sequência de jogos sem vitória na Segundona. Ao todo, já são cinco partidas sem vencer. O último triunfo da equipe de Porangabuçu no torneio ocorreu no dia 6 de setembro, quando bateu o Londrina por 3 a 1.