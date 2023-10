Ceará registra seu pior público na Série B em empate contra Sampaio Corrêa

Torcida do Ceará durante jogo contra o Sampaio Corrêa Crédito: Samuel Setubal

O Ceará registrou seu pior público na Série B 2023 neste sábado, 14, no empate sem gols contra o Sampaio Corrêa pela 31ª rodada. 6.386 torcedores acompanharam a partida na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O pior público na competição havia sido registrado na derrota para o Atlético-GO pela 30ª rodada. Naquela ocasião, 11.145 torcedores acompanharam o revés alvinegro. Diante do Sampaio Corrêa, o Ceará também registrou o seu 4° pior público no ano. Os duelos contra Pacajus (2ª rodada do Cearense — 3.451 torcedores), Maracanã (3ª rodada do Cearense — 4.999 torcedores) e Atlético-BA (8ª rodada da Copa do Nordeste — 6.284 torcedores) registraram menos torcida.