Ceará registra seu pior público na Série B em derrota para o Atlético-GO

O público mais baixo registrado anteriormente pelo Alvinegro foi no empate em 0 a 0 com o Avaí, na 14° rodada da Segundona. Na partida realizada no dia 28 de junho, 14.463 torcedores estiveram presentes na Arena Castelão

A derrota melancólica do Ceará para o Atlético-GO veio acompanhada do menor público do clube na competição. A partida do último domingo, 1°, foi acompanhada in loco por 11.145 torcedores, que saíram mais uma vez frustrados com a atuação apresentada pela equipe.

O público mais baixo registrado anteriormente pelo Alvinegro foi no empate em 0 a 0 com o Avaí, na 14° rodada da Segundona. Na partida realizada no dia 28 de junho, 14.463 torcedores estiveram presentes na Arena Castelão.