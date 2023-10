Sem Breno, Mancini tem apenas duas opções de volantes para escalar pelo Ceará

Volante Breno no jogo Guarani x Ceará, no Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 Crédito: Israel Simonton/CearaSC.com

O volante Breno desfalcará o Ceará neste sábado, 14, às 18h30min (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, devido ao terceiro cartão amarelo recebido na derrota contra o CRB. Com a suspensão do camisa 35, Vagner Mancini tem apenas dois volantes para substituir, com um deles estando improvisado na lateral-direita, que é Caíque Gonçalves. Richardson também está à disposição. Zé Ricardo, que desfalcou o Ceará contra o CRB por desconforto muscular, é dúvida para a partida. Outra possibilidade é recolocar Guilherme Castilho na equipe, compondo o meio-campo com Léo Santos, improvisado como volante, e Jean Carlos. Caso seja a opção de Mancini, a equipe perderia imposição defensiva e combatividade na zona do círculo central, mas ganharia em ofensividade.