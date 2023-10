Ceará segue preparação para encarar Sampaio Corrêa e deve ter mudanças no time titular

Com o discurso de encerrar a Série B de forma honrosa, o Ceará segue se preparando para o confronto diante do Sampaio Corrêa, duelo em que o Alvinegro tentará pôr fim no jejum de quatro jogos consecutivos sem vitória na competição. Na tarde de ontem, o elenco do Vovô realizou, sob o comando de Mancini, a quarta atividade da semana com foco na partida contra os maranhenses.

O zagueiro, desfalque do Vovô contra o CRB e dúvida para enfrentar o Sampaio, definiu a atuação do time como “desastrosa”. “Eu tenho a mesma visão do torcedor e os jogadores também têm essa mesma visão. A cabeça hoje, dos jogadores, é com certeza terminar o campeonato da forma mais digna possível, vencendo os jogos. Ainda temos sete partidas a disputar e temos que fazer nosso melhor”, disse o defensor.

Apesar do discurso, o pensamento do clube em si já está voltado para a próxima temporada. A profunda reformulação interna da diretoria, assim como no departamento de futebol, comprovam isso. Em paralelo, Mancini tem carta branca em relação ao elenco para não só promover as ações que bem entender nesta reta final da Série B, como também visando 2024.