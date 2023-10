Luiz Otávio deixa futuro em aberto no Ceará para 2024, mas diz: "O desejo é continuar"

Com contrato encerrando-se em 2023, o zagueiro e ídolo do Ceará, Luiz Otávio, deixou seu futuro em aberto no clube para a próxima temporada. Em entrevista coletiva, o atleta ressaltou que tem o desejo de continuar, mas que a permanência ou não em Porangabuçu será discutida somente no final deste ano com a diretoria e seus empresários.

“Não consigo dizer com perfeição se o Luiz Otávio continua, se o Luiz Otávio não fica. Isso é uma coisa que precisa ser conversada no final da temporada. Sempre quando é me perguntado sobre final do contrato, se fico ou não, eu sempre atribuo, se for a vontade de Deus, eu permaneço, se for a vontade de Deus que eu vá, eu vou. Eu sempre entrego aos meus empresários e também as conversas com o presidente. Mas com certeza o desejo é continuar fazendo história no Ceará”, explicou.