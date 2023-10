Breno desfalca o Ceará no confronto contra o Sampaio Corrêa

O Ceará conta com um desfalque certo para o duelo diante do Sampaio Corrêa, na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Breno, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 2 a 0 para o CRB e, portanto, terá que cumprir suspensão automática.

Ainda aos 21 minutos do primeiro tempo contra o CRB, Breno recebeu cartão amarelo após fazer falta no meia Léo Pereira. Além dele, o também volante Léo Santos, o zagueiro Lucas Ribeiros e o atacante Erick foram amarelados pelo árbitro Leonardo Ferreira Lima (PR). No lado da equipe da casa, apenas o volante Falcão foi penalizado com um cartão.

Fora os amarelados, o time de Vagner Mancini retorna ao Estado com um prejuízo na tabela. Apesar de ter continuado em 11º lugar, com 42 pontos, o Alvinegro pode ver o Botafogo-SP (40 pontos) ultrapassá-lo. A equipe paulista joga às 17 horas deste sábado, 7 de outubro, contra o Avaí, em casa.