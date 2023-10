Ceará tem atuação desastrosa, perde para CRB e segue estacionado na Série B

Com o resultado, a equipe de Vagner Mancini permanece com 42 pontos, ocupando a 11ª colocação, mas pode perder posição caso o Botafogo-SP vença o Avaí neste sábado, 7, às 17 horas (de Brasília)

Com o resultado, a equipe de Vagner Mancini permanece com 42 pontos, ocupando a 11ª colocação, mas pode perder posição caso o Botafogo-SP vença o Avaí neste sábado, 7, às 17 horas (de Brasília).

O Ceará perdeu para o CRB por 2 a 0 nesta sexta-feira, 6, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Anderson Leite e Léo Pereira marcaram os gols da vitória alagoana.

CRB x Ceará: o jogo

O Ceará teve mais uma atuação desastrosa na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do CRB, o time de Vagner Mancini teve atuação apática, apresentando falta de conectividade entre os setores, espaçamento na defesa e, por fim, incapacidade ofensiva.

A equipe alagoana criou as melhores chances da partida. Logo aos 17 minutos, abriu o marcador com Anselmo Ramon, após aproveitar a finalização de Lucas Lima na saída de André Luiz. A arbitragem, porém, assinalou impedimento do camisa 9 do Galo.

O time cearense respondeu com Jean Carlos e Saulo Mineiro, aos 23 e 27 minutos, mas mandaram para fora. Aos 32, Léo Pereira desarmou Tiago Pagnussat na área e arrematou. A finalização travada pela defesa sobrou para Anderson Leite, que finalizou no canto de André Luiz.

A desvantagem no placar deixou o Ceará mais presente no campo ofensivo, mas sem conseguir acertar a meta de Diogo Silva. Erick, Chrystian Barletta e Léo Santos tiveram oportunidades, mas todos os arremates foram para fora.

Antes do apito final, aos 47, o CRB teve a oportunidade de ampliar o marcador com Anselmo Ramon, após lançamento de Ramon e a saída atrapalha de André Luiz, que não conseguiu encaixar a bola. O camisa 9 finalizou, mas o goleiro conseguiu se recuperar no lance e fazer a defesa. A arbitragem, no entanto, marcou pênalti alegando toque no braço de Léo Santos. Após análise no VAR, o árbitro Leonardo Ferreira Lima (PR) retrocedeu da decisão.

No retorno para o 2° tempo, mais uma falha marcou o Ceará de Vagner Mancini: Tiago Pagnussat recebeu de Léo Santos, tentou o passe para André Luiz, mas entregou para Léo Pereira. Cara a cara com o arqueiro alvinegro, o camisa 38 ampliou o marcador para o CRB.