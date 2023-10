Luiz Otávio fala sobre falha em gestão de grupo por parte de diretores e cita "distração" no Ceará

Ciente da reformulação que ocorre no Vovô, o defensor ainda falou sobre a iniciativa do presidente João Paulo Silva em procurar novos nomes para a diretoria

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, 11, em Porangabuçu, o zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, falou sobre os erros do clube durante a Série B 2023 e citou falhas na gestão do grupo por diretores.

"Assim como os jogadores se distraem, os caras (diretores) se distraem. Pode ter faltado um pouco deles, assim como faltou da gente. Foi falado, mas se fosse de forma mais enérgica, os jogadores teriam entendido melhor."

Ciente da reformulação que ocorre no Vovô visando a próxima temporada, o defensor ainda falou acerca da iniciativa do presidente do clube, João Paulo Silva, em procurar novos nomes para a diretoria e comentou sobre "pessoas competentes".