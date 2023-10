"Quem achar que não deu, vai para casa, pede férias", diz Luiz Otávio sobre elenco do Ceará

Defensor ainda seguiu refletindo sobre a vontade de alguns jogadores do elenco alvinegro. Para ele, é necessário "comprar a ideia" para continuar no clube

Capitão do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 11, e falou sobre a situação do time na Série B 2023, onde tem chances remotas de acesso. Na oportunidade, o camisa 13 do Vovô comentou acerca de possíveis jogadores que estão descompromissados na reta final do torneio.

"Primeira coisa que aprendi na minha vida é honrar pai e mãe, depois honrar as autoridades que estão sobre minha vida. Então se você está em um lugar que você não respeita, não é nem pra está aqui, nem é pra vestir a camisa. Quem achar que não deu, que não vai conseguir, vai para casa, pede férias, o presidente libera, o Mancini também. Ele vai contar com quem quer vestir a camisa. Creio que todo o grupo pensa assim, quem não ajuda, está atrapalhando", disse.