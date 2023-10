Ceará está há quatro jogos seguidos sem vencer na Série B

O Ceará vive uma fase conturbada na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 0 para o CRB, na noite dessa sexta-feira, 6 de outubro, o Alvinegro completou uma série de quatro jogos seguidos sem nenhuma vitória pela competição nacional. Nesse período, o time sofreu quatro derrotas e conquistou apenas um empate.

Atualmente 11º colocado na tabela, o Alvinegro tem 42 pontos e pode ser ultrapassado pelo Botafogo-SP, que joga neste sábado, 7 de outubro. Os paulistas têm 40 pontos e jogam contra o Avaí, em casa, podendo deixar para trás a equipe treinada pelo técnico Vagner Mancini.

A última vitória do Ceará na Série B aconteceu há mais de um mês. Em 6 de setembro, derrotou o Londrina por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas. Depois disso, foi derrotado pelo Novorizontino (4 a 1), empatou com a Chapecoense (1 a 1), perdeu para o Atlético-GO (1 a 0) e para o CRB. Nesse período, tomou oito gols e marcou apenas 2.