Roupeiro do Ceará lamenta demissão e explica gafe com patrocinador em uniforme: "Sucessão de erros"

André Marcelino atuava como roupeiro do Ceará desde 2015 Crédito: Felipe Santos / Ceará S.C

Trajetória de André Marcelino no Ceará André Marcelino estava como roupeiro do Ceará desde 2015. Pelo clube, participou do acesso à Série A em 2017 e dos títulos do Campeonato Cearense em 2017 e 2018 e da Copa do Nordeste de 2020 e 2023. Com o trabalho desenvolvido na rouparia do Alvinegro de Porangabuçu, André Marcelino foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para integrar a comissão técnica da seleção nos jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.