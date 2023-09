Ceará demite roupeiro após gafe com patrocinador master em uniforme de jogo

O roupeiro André Marcelino foi desligado do Ceará nesta segunda-feira, 25, após a gafe envolvendo o patrocinador master no uniforme do atacante Chrystian Barletta, no empate contra a Chapecoense, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Natural de Patos, em Minas Gerais, André Marcelino compunha a equipe de roupeiros do Alvinegro de Porangabuçu ao lado de Júlio Abreu. O profissional participou, nos últimos anos, do acesso à Série A em 2017 e das conquistas do Campeonato Cearense de 2018 e 2019 e da Copa do Nordeste de 2020 e 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em setembro de 2021, o roupeiro foi convocado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para integrar a comissão técnica da seleção nos jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022.