Luiz otávio marca no fim, Ceará empata com a Chapecoense e segue distante do G4 da Série B

Foi o nono jogo consecutivo do time cearense sem vitória atuando como visitante. O resultado mantém o clube com chances remotas de acesso à Série A e a distância em relação ao G4 pode aumentar para nove pontos

Com o empate em Chapecó, o Alvinegro chegou ao nono jogo sem vitórias como visitante na Segundona. O próximo desafio da equipe será contra o Atlético-GO, na Arena Castelão, em duelo que acontece somente no domingo, 1º de outubro, às 18 horas.

Com gol de Luiz Otávio, o Ceará arrancou um empate nos acréscimos contra a Chapecoense na Arena Condá (SC), pela 29ª rodada da Série B. O resultado, porém, não foi bom para o Vovô, que segue sem vencer como visitante e com chances remotas de acesso.

Chapecoense 1x0 Ceará: o jogo

A goleada sofrida na última rodada até fez o Ceará entrar em campo para o duelo contra a Chapecoense com uma postura diferente, mas não passou de uma falsa impressão. Após 15 minutos de bola rolando, o Vovô diminuiu a intensidade apresentada inicialmente no jogo, tornou-se pragmático nas articulações e foi punido na reta final do primeiro tempo.

Estrategicamente, a ideia de Mancini era clara: ter o protagonismo do duelo e sufocar o time catarinense. Na prática, a proposta chegou a ser executada com certa eficiência pelo Alvinegro, que conseguiu ter o controle da posse de bola e pressionar os donos da casa nos minutos iniciais. Faltou, porém, consistência para sustentar o plano traçado pelo treinador.

Os diversos erros de passe na fase de construção ofensiva foram minando as tentativas de avanços do Vovô. Em paralelo, a fragilidade defensiva da equipe cearense, sobretudo pela atuação ruim de Warley, abriu um caminho para a Chape explorar e, posteriormente, encontrar seu gol aos 36 minutos. No lance, Marcinho recebeu lançamento livre na ponta esquerda, cortou para o meio e tocou para Pavani, que de fora da área acertou um belo chute.

A apatia, marca registrada do Ceará na maior parte da Série B, voltou à tona. Sem demonstrar qualquer poder de reação para tentar mudar o cenário, o Vovô não provocou nenhuma jogada que causasse incômodo ao sistema defensivo da Chapecoense após o gol sofrido e foi para o vestiário com a merecida derrota parcial.

Insatisfeito, Mancini não poupou nas substituições no retorno para o segundo tempo. Warley, David Ricardo, Castilho e Léo Santos — esse aos 13 minutos — deram lugar a Janderson, Formiga, Caíque e Jean Carlos, respectivamente. Na distribuição de funções, Erick passou a ser o meia-armador da equipe, com Caíque e Formiga nas laterais e Janderson na ponta-esquerda.

As mudanças, entretanto, não surtiram grande efeito. Sonolento, o Ceará seguiu em um ritmo muito aquém do que a situação pedia. Mesmo sem brio, o Vovô arrancou o empate nos acréscimos do duelo, quando Luiz Otávio arriscou chute de fora da área e contou com desviou que tirou as chances de defesa do goleiro.