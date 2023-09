Após gafe em uniforme, Ceará exalta patrocinador máster nas redes sociais

No jogo contra a Chapecoense, o atacante Barletta entrou em campo com uniforme que estampava um patrocinador máster antigo do Vovô

Após cometer uma gafe uniforme que viralizou no Brasil, o Ceará resolveu dar uma moral para o atual patrocinador máster do clube nas redes sociais. Na publicação, o Alvinegro de Porangabuçu destacou a Estrela Bet como a “maior casa de entretenimento esportivo do Brasil”.

A gafe aconteceu no jogo contra a Chapecoense, no último sábado, 23, quando o atacante Barletta entrou em campo usando uniforme que estampava um patrocinador máster antigo do clube, enquanto todos os outros atletas utilizavam a camisa atualizada com a Estrela Bet. O erro só foi percebido quando a bola já estava rolando.