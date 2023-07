Breno se diz motivado na luta pelo acesso do Ceará: "Me doar ao máximo"

Apresentado oficialmente no Ceará nesta segunda-feira, 31, Breno se colocou à disposição do treinador Guto Ferreira para atuar em qualquer posição do meio-campo. Versátil, o jogador também comentou sobre a motivação de levar o Alvinegro de Porangabuçu de volta para a Série A.

De acordo com o próprio Breno, ele é um atleta que pode agregar com diferentes características no setor central do Vovô. Dentre algumas virtudes, o volante destacou ser combativo e de boa capacidade para executar a saída de jogo.

“Jogo sim em todas as funções. Primeiramente eu gosto de ajudar, independente de onde for. As minhas características são força, combatividade, bom passe e saída de jogo. Gosto de, se jogar de segundo (volante), ir um pouco para frente também (no campo de ataque), mas se não for, posso fazer primeiro volante”, explicou.

Contratado sob grande expectativa pelo Botafogo após se destacar no Goiás, Breno sofreu com uma grave lesão no último ano, o que o deixou afastado dos gramados por cerca de 10 meses. Plenamente recuperado, o volante chegou a participar de alguns jogos pelo clube carioca antes de chegar em Porangabuçu.

“Eu sou um cara que está sempre motivado. Meu foco é só no Ceará. Quero ajudar a levar o Ceará para a Série A novamente, que é onde merece estar. Vou me doar ao máximo aqui, me entregar dentro e fora de campo para poder fazer as coisas acontecerem”, disse.