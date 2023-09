Ceará anuncia demissão de Juliano Camargo do cargo de executivo de Futebol

No Vovô, Juliano Camargo foi responsável ao lado de Albeci Júnior, diretor de futebol do clube, de montar o elenco para a temporada de 2023

No Vovô, Juliano Camargo foi responsável ao lado de Albeci Júnior, diretor de futebol do clube, por montar o elenco para a temporada de 2023 após o rebaixamento para a Série B. Apesar do título da Copa do Nordeste, a campanha frustrante da equipe na Série B custou a continuidade do trabalho do profissional de 47 anos.

A diretoria do Ceará resolveu demitir o então executivo de futebol do clube, Juliano Camargo , nesta segunda-feira, 25, dois dias após o empate de 1 a 1 com a Chapecoense. O dirigente é desligado do Alvinegro quase um ano após a sua chegada, em novembro de 2022. Já o diretor de futebol, Albeci Júnior, permanece no cargo.

"O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua trajetória", comunicou o Ceará através de nota à imprensa.

Juliano chegou ao clube do Porangabuçu sob a expectativa de repetir o bom trabalho que desenvolveu no Criciúma, em 2022. Com ele no Departamento de Futebol, o time catarinense subiu da Série C para a B em 2021 e fez campanha de 8º colocado na Segundona disputada no ano passado.

Nos últimos meses, a pressão sobre o trabalho de Juliano já havia aumentado bastante devido aos insucessos do time em campo. Em agosto, na época da demissão de Guto Ferreira, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, defendeu os dirigentes do Departamento de Futebol e anunciou a manutenção de Juliano e Albeci.