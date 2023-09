Lateral do Ceará está em pré-lista da seleção brasileira para Copa do Mundo sub-17

Na atual temporada, Batata disputou 21 partidas, por Campeonato Cearense Sub-17, Copa do Brasil Sub-17 e Brasileirão Sub-17, com dois gols marcados

O lateral-esquerdo Francisco Carlos Alves De Sousa, mais conhecido como Batata, do Ceará, está na lista da pré-convocados da Seleção Brasileira Sub-17 para a Copa do Mundo. A competição será realizada entre os dias 10 de novembro e 2 de dezembro na Indonésia.

A supervisão da Seleção Brasileira entrou em contato com a diretoria da Cidade Vozão para coletar informações sobre as documentações do lateral-esquerdo. O Brasil, atual campeão do Mundial Sub-17, está no Grupo C, ao lado de Irã, Nova Caledônia e Inglaterra.

