Cristian, Sidnei e Willian Maranhão devem deixar o Ceará após atos de indisciplina

Volante Willian Maranhão em treino do Ceará no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

Maranhão chegou a ser titular do Ceará por um longo recorte da Série B, sobretudo no período de Eduardo Barroca e Guto Ferreira como treinadores. O volante perdeu espaço com a chegada de Vagner Mancini e sequer foi relacionado para os últimos dois duelos da equipe. Sidnei, por outro lado, teve passagem apagada pelo clube, onde esteve presente em quatro partidas e atuou em apenas duas. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Já o goleiro Cristian protagonizou um ato de indisciplina durante a viagem para o duelo contra o Novorizontino, em um momento interno que aconteceu após a goleada sofrida pelo Ceará por 4 a 1. O arqueiro, na composição atual, figurava como terceira opção do setor, tendo em vista a ausência de Richard. Ceará: saída de outros jogadores do elenco devem acontecer Além do trio, outros desligamentos do elenco devem acontecer em breve. Uma reunião da diretoria do Vovô acontecerá nesta terça-feira, 26, para definir mais questões sobre a situação. O meio-campista Chay, inclusive, pode ser um destes nomes que não farão mais parte do Vovô na reta final da Série B.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente