Ceará terá semana livre para treinos antes de encarar o Atlético-GO no Castelão

O Alvinegro tem confronto decisivo contra adversário direto na luta pelo acesso à Série A. A preparação até a partida deve contar com ajustes na parte técnica e tática, onde de acordo com o treinador, há oscilações

“É muito importante quando você está decidindo alguma coisa no futebol”, afirmou Mancini em coletiva de imprensa após o empate diante da Chapecoense.

A preparação até a partida deve contar com ajustes na parte técnica e tática, onde de acordo com o treinador, há oscilações. Além disso, o equilíbrio emocional deve ser trabalhado, conforme ressaltado pelo técnico alvinegro.

O Ceará terá a semana livre até o próximo jogo pela Série B, no domingo, 1°, contra o Atlético-GO na Arena Castelão. O Vovô deve aproveitar os cinco dias que antecedem o confronto para intensificar os treinos sob o comando de Vagner Mancini e buscar ainda uma reação pelo G4 da competição.

Com 42 pontos somados, o Alvinegro aparece a seis do 4° colocado Novorizontino. Entretanto, o time do Porangabuçu pode ver a diferença aumentar ainda mais, já que o clube paulista entra em campo nesta segunda-feira, 25, para encarar o ABC, lanterna da Série B.

Outro jogo também pode interferir na pontuação do G4. O Juventude, 6º colocado com 47 pontos, visita o Avaí, 16º com 30 pontos, nesta segunda.

Importância do confronto do Ceará contra o Atlético-GO

Após o jogo contra a Chapecoense, o técnico Vagner Mancini ressaltou a importância de um triunfo contra os goianos para as pretensões na tabela da Série B. O Dragão ocupa a 7ª posição na competição com 47 pontos e venceu o Criciúma na última rodada.

“Uma vitória pode nos dar novamente um ânimo a mais. E aí sim a gente pode voltar a pensar com muita força no acesso, porque você ganhar de uma equipe que está acima da gente tem uma repercussão e uma análise diferente dos outros jogos.”