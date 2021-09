Roupeiro do Ceará, André Marcelino é convidado para integrar a seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou uma carta nesta quinta-feira, 23, convidando o profissional para participar de três jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022

O Ceará terá um representante na Seleção Brasileira de Futebol, mas não se trata de um jogador. André Marcelino, roupeiro do Vovô, foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, 23, para participar dos próximos três confrontos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022, contra Venezuela, Colômbia e Uruguai.

Nesta sexta-feira, 24, às 11 horas, o técnico Tite convocará os jogadores que irão representar a seleção brasileira nos confrontos que acontecerão em outubro. O Canarinho disputará três rodadas consecutivas das Eliminatórias, jogos em que André Marcelino estará integrado.

No dia 7 de outubro, o Brasil visita a Venezuela, em Caracas. Três dias depois, ainda jogando fora de casa, a seleção encara a Colômbia, em Barranquilla. Encerrando a sequência, os comandados de Tite enfrentam o Uruguai, em Manaus.

Líder isolado das Eliminatórias, o Brasil está com 100% de aproveitamento na competição, com oito vitórias em oito partidas. Na última rodada, o Canarinho venceu o Peru por 2 a 0 e manteve a diferença de seis pontos para a Argentina, segundo colocado.



O Ceará, através das suas redes sociais, desejou sorte ao profissional.

"O Roupeiro do Vozão, André Marcelino, foi convocado pela CBF para integrar a Seleção Brasileira durante jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo FIFA.

Boa sorte nesse desafio, André! Parabéns!"

