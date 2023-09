Mancini reitera crença em acesso do Ceará mesmo distante do G-4: "Eu sigo acreditando"

Técnico Vagner Mancini durante entrevista coletiva no Ceará após empate com a Chapecoense Crédito: Reprodução/Vozão TV

O discurso no Ceará permanece o mesmo depois de mais um resultado frustrante na Série B: o acesso à elite ainda é possível e palpável. Após o empate em 1 a 1 com a Chapecoense na tarde do último sábado, 23, pela 29ª rodada da segundona, o técnico Vagner Mancini reiterou a crença na ascensão à primeira divisão. Ele, no entanto, também entendeu a realidade e assumiu a dificuldade de alcançar o objetivo. "Eu sigo acreditando. Faltam nove jogos, tem 27 pontos a serem disputados. É difícil? É difícil sim. Eu disse isso logo quando cheguei ao Ceará. Mas é importante que a gente mantenha o foco, mantenha a concentração e mantenha o bom ânimo, porque ele faz parte do aspecto emocional." "Neste momento a gente ainda está focado no acesso, numa busca incessante. A gente sabe que esses dois últimos jogos, de certa forma, nos distanciaram um pouco do G4, mas a gente vai lutar novamente", completou.