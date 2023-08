Ceará tem mais de 20 jogadores com contrato para 2024; veja lista

A posição mais bem servida do Ceará visando 2024 é o ataque: são oito atletas com vínculos para o próximo ano, entre eles Saulo Mineiro e Chrystian Barletta, adquiridos por mais de R$ 9 milhões

O plantel alvinegro tem 37 atletas, conforme consta no site oficial do clube. Desses, 22 tem vínculo entre 2024 e 2028. 14, porém, tem vínculo encerrando nesta temporada.

As possíveis principais baixas estão no setor de defesa e do meio-campo, com 13 jogadores com vínculo somente até o final da atual temporada. Entre eles, o zagueiro Luiz Otávio e o volante Zé Ricardo. O lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Guilherme Bissoli tem cláusula de renovação automática para 2024 em caso de acesso à Série A.

Do time titular de Guto Ferreira, cinco jogadores tem contrato a cumprir com o Alvinegro de Porangabuçu para a próxima temporada. São eles: goleiro Bruno Ferreira, zagueiro David Ricardo, o meio-campista Jean Carlos e os atacantes Chrystian Barletta e Saulo Mineiro.

Até finalizar a atual temporada, o Ceará entrará em campo mais 13 vezes. O clube, mesmo com chances remotas de conseguir o acesso, segue com a possibilidade matemática. Para isso, será necessário conquistar vitórias nas próximas partidas.

O clube iniciará no sábado, 2, às 17 horas (de Brasília), uma sequência de dois jogos em casa, contra o Criciúma, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Na quarta-feira, 6, às 21h30min (de Brasília), duelará no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), contra o Londrina.

A distância atual do Ceará para a zona de acesso é de oito pontos. O Juventude, 4° colocado, tem 43 pontos. Caso vença o Criciúma, a equipe alvinegra poderá encerrar a 26ª rodada na 9ª colocação.

Antes de pensar em 2024 e na construção do elenco visando o próximo ano, o Ceará precisa definir qual será a divisão que estará. Caso suba, tem a possibilidade de manter uma base sólida, mas que precisa de reparos.